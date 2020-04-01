"الرسالة" تنفذ حملة "أشبال عدن" لتوعية الأطفال حول وباء "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - عدن

أعلن رئيس مؤسسة الرسالة للتنمية الإجتماعية والثقافية، الشيخ جمال السقاف، عن تنفيذ المؤسسة حملةً (أشبال عدن)؛ لتوعية (1000) طفل حول وباء (كورونا المستجد) للفترة من 1 وحتى 25 بريل الجاري.



ومن المقرر أن تقام حملة التوعية وفق إجراءاتٍ طبية احترازية، وترتيبات مشددة للحفاظ على صحة الأطفال المستهدفين في التوعية.

Advertisements

واعتذر الشيخ السقاف في تصريحاتٍ صحفية عن إقامة رحلة أبناء شهداء عدن السنوية، التي اعتادت مؤسسة الرسالة على إقامتها كل عام، بالتزامن مع يوم اليتيم العربي ، والذي يصادف مطلع شهر أبريل من كل عام.

وجاء اعتذار مؤسسة الرسالة عن إقامة رحلة أبناء الشهداء السنوية، كإجراءٍ وقائي تحسباً لانتشار وباء (كورونا - كوفيد 19)، حرصاً منها على صحة الأطفال وعائلاتهم.

واعتادت مؤسسة الرسالة على إقامة رحلة لأبناء شهداء عدن ممن ضحوا بأنفسهم في مواجهة اجتياح مليشيا الحوثي الإنقلابية للمدينة، عام 2015، واستمرت تقيم هذه الرحلة على مدى أربع سنوات ماضية، وبشكل متتالي وبلا انقطاع.

يذكر أن مؤسسة الرسالة للتنمية الإجتماعية والثقافية، مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تنفذ العديد من المشاريع التنموية والخيرية في مختلف مديريات محافظة عدن، والمحافظات المجاورة.