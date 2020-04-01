بالفيديو.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشرة

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عدن - ياسمين التهامي - خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بكلمة ألقاها في بث مباشر حول انتشار وباء كورونا في بلاده.
وأثناء حديثه تطاير شعره بفعل الرياح، الأمر الذى دفعه للمذاح قائلا: " " شعري يتطاير، وهو خاصتي. الشيء الوحيد الذي لا مهرب لك منه إن لم يكن لك.. لديك مشكلة إذا كنت رئيسا " .
يذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى بالنسبة لترامب، حيث سبق وأن تطاير شعره في مناسبات مختلفة مما عرضه كثيرًا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
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