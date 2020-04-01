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بالفيديو.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشرة

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عدن - ياسمين التهامي - خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بكلمة ألقاها في بث مباشر حول انتشار وباء في بلاده.
وأثناء حديثه تطاير شعره بفعل الرياح، الأمر الذى دفعه للمذاح قائلا: " " شعري يتطاير، وهو خاصتي. الشيء الوحيد الذي لا مهرب لك منه إن لم يكن لك.. لديك مشكلة إذا كنت رئيسا " .

يذكر أن تلك الواقعة لم تكن الأولى بالنسبة لترامب، حيث سبق وأن تطاير شعره في مناسبات مختلفة مما عرضه كثيرًا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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