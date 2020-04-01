شكرا لقرائتكم خبر عن تناول «الجريب فروت» قد يؤدي إلى الوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحية، عن حالة يمكن أن يؤدي فيها تناول الجريب فروت مع بعض الأدوية والعقاقير إلى عواقب وخيمة على الصحة قد تصل إلى الوفاة، على الرغم من احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وكذلك لقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم.

ولكن في حال تناوله مع أدوية وعقاقير معينة لعلاج مرض ما، دون أن يدركوا أن هذا قد يلحق أضرارا كبيرة بحالة الفرد الصحية؛ فيما يحتوي عصير الجريب فروت على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم، وكذلك مواد نشطة أخرى مثل فورانوكومارين، التي تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم P45.

وينظم هذا الإنزيم، تركيز الأدوية والسموم في الدم، وعندما يعطل هذا الإنزيم تتراكم المواد الفعالة للأدوية في الجسم بكميات خطرة على الصحة والحياة، أو بالعكس يسبب انخفاض فعالية الأدوية نتيجة انخفاض تركيز المادة الفعالة في الدم. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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ومن الأدوية والعقاقير التي لا ينصح بتناول الجريب فروت معها، الأدوية المخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم والأدوية الخاصة في علاج الخفقان ومسكنات الألم، وأدوية تستخدم لتخفيض مستوى ضغط الدم ومضادات الهستامين، والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المحتوية على الإستروجين بما فيها حبوب منع الحمل وكذلك الفياغرا.