شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...مواطن أردني ذهب ليشتري الخبز فعاد لمنزله بعروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت قصة شاب أردني موجة تفاعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد الشاب طه الشمالي، إن ابنه ذهب ليشتري الخبز، بعد سماح الحكومة بالخروج المؤقت في ظل انتشار فيروس “كورونا”. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأوضح أن المفاجأة كانت هي عودة ابنه ومعه عروسه، وهو ما شكّل مفاجأة لهم.

وقال في حديث مع إذاعة “حياة إف إم”، إن موعد عرس ابنه كان الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، وكانت العائلة دفعت كافة تكاليف العرس، من مهر، وإيجارات القاعة، وبدلة العروس، وصالون التجميل، وغير ذلك، إلا أن تداعيات كورونا أجبرتهم على تأجيل العرس لما بعد عيد الفطر.

وتابع بأن العروس تكون ابنة شقيقته، ومنزلها لا يبعد سوى مسافة 150 مترا عنهم، وهو ما دفع ابنه لجلبها إلى عش الزوجية، بعيدا عن أي احتفال جماعي.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أقر، الخميس، بيان الدفاع رقم 3، فارضا مزيدا من الإجراءات الحازمة تجاه جميع من يخرق حظر التجول.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 212 حالة، مع تسجيل حالتي تعاف من المرض.