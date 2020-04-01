شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يثلج صدر الفتاة السعودية الهاربة ’’رهف القنون’’ .. والأخيرة تطير من الفرح وتوجه... والان مع التفاصيل

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لقت اللاجئة السعودية في كندا، رهف القنون، على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بشأن "إسقاط الولاية" عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وأشادت القنون، بصدور هذا القرار، وقالت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن".

وتباينت ردود الفعل على اللاجئة السعودية، إذ قال أحد المغردين: "أنت أحد أسباب هذا الإنجاز، يجب على الكثير من الناس أن يوجهوا الشكر لك".

بالمقابل، قال مغرد آخر: "هذا القرار أفشل المشروع الذي هاجرت من أجله، أنت والمنظمات الفاشلة"، في حين قال آخر: "من المثير للدهشة أن نكون في القرن الـ21 وتتصدر مثل هذه الأنباء العناوين".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، قبل أيام، إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين، وذلك بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.