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صنعاء - ياسمين الخيامي - العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة

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