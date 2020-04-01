شكرا لمتابعة خبر عن سعودي يطلب يد فتاة..والعروسة تباغتهم وتضع شرط اجبر كل افراد العائلة على البكاء وذرف الدموع..لن تصدق ما هو الشرط الذي وضعته العروسة وجعل الجميع يبكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي يطلب يد فتاة..والعروسة تباغتهم وتضع شرط اجبر كل افراد العائلة على البكاء وذرف الدموع..لن تصدق ما هو الشرط الذي وضعته العروسة وجعل الجميع يبكي

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