ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء 1 ابريل 2020 وهي كالتالي :

إقرار ألية دعم القطاع الخاص لجهود مواجهة كورونا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/470556/ تخفيض جديد للمشتقات النفطية في عدن إبتداءاً من الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/470560/ بينها اليمن .. تعرف على الدول التي لم يصلها فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470562 إصابة مسؤول أمني برصاص جندي تابع للمنطقة الأولى بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/470564/ Advertisements تدخل التحالف العربي يجبر الميليشيات على التراجع في مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/470632 مقتل قيادي حوثي و 15 آخرين خلال مواجهات مع الجيش في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/470633/ نقابة "الصحفيين" تدعو للإفراج عن معتقليها في ظل المخاوف من انتشار "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/470648/ مليشيا الحوثي تغلق أسواق القات في صنعاء بسبب "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/470653/ ناشطة حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرياً https://www.elyamnelaraby.com/470655/

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