ناشطة حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 متابعات_الخليج 365 دعت الناشطة الحقوقية الفت الدبعي، جميع القوى والتشكيلات العسكرية في اليمن الى اطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسرا.

Advertisements وطالبت الدبعي مليشيات الحوثي والحكومة والتشكيلات العسكرية بعدن بإطلاق سراح جميع المختطفات والمختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين في جميع السجون وأماكن الاحتجاز في شمال اليمن وجنوبه. وقالت الدبعي في تغريدة لها: ‏ندعو جماعة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية والتشكيلات العسكرية بعدن إطلاق سراح جميع المختطفات والمختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين في جميع السجون وأماكن الاحتجاز في شمال اليمن وجنوبه بشكل عاجل واستثنائي.

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