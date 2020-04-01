شكرا لبحثكم عن خبر صباح الحقيقة .. مارب تنتفض وتستعيد هيلان بعد انباء السقوط الكاذبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقق الجيش الوطني اليمني انتصارات هامة ضد الميليشيات الحوثية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب الحيوية اليوم الأربعاء 1 ابريل 2020 . وتمكنت وحدات من الجيش الوطني من تحرير مواقع هامة في جبل هيلان الإستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب. Advertisements وقال مراسل " مأرب برس " ان الجيش مسنود بالقبائل باغت الميليشيات الحوثية وقام بتحرير مواقع هامة في ميمنة وميسرة جبل هيلان . وكشف مراسلنا ان معظم أجزاء جبل هيلان الإستراتيجي سقطت بأيدي الجيش الوطني وان التقدم مستمر لتحرير باقي المواقع وهي " الاريلات " و " المقاطع " . ويمتد جبل هيلان الإستراتيجي من منطقة السويداء، ( مأرب ) شرقاً بطول 14 كيلو متر وصولاً إلى أن يطل على "المخدرة" شمال صرواح ومن الجنوب يمتد من منطقة العقبة المطلة على مركز مديرية صرواح إلى منطقة العقبة المطلة على مديرية مدغل، شمال شرق مأرب ،ويبلغ عرضه من( 5 )الى( 8) كيلو متر.

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