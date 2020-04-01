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شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بشان الدراسة والامتحانات في زمن كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الشرعية ،الدكتور عبد الله لملس، امس الثلاثاء، قرارا بإعادة تزمين الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 م.
وجاء في القرار (اطلع مأرب برس على صورة منه) للمدارس التي استمرت في التدريس خلال للفصل الدراسي الثاني، يعفى التلاميذ في الصفوف ( ١- ٦ ) من اختبار الفصل الدراسي الثاني ويتم جمع محصلة اختبار درجات الشهرين الاول والثاني وقسمة الناتج على اثنان واحتساب 50% كدرجات للفصل الدراسي الثاني.
وفيما يخص الصفوف ( ٧ - ١٢ ) من المرحلتين الأساسية والثانوية فنص القرار على الآتي: التهيئة والتحضير لاختبارات النقل من ٧_ ١١ من 31مايو إلى 4يونيو، وبدء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من 7يونيو إلى21يونيو، اما امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020م لمن استكملوا الدراسة فستبدأ في 28 يونيو.
اما المدارس التي لم تستمر بالتدريس للفصل الدراسي الثاني نص القرار على : استمرار الدراسة للصفوف من ( 1- 12) من 31 مايو إلى 2 يوليو، وبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 5يوليو إلى 19يوليو، وامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020م 9 أغسطس.
وعلقت الوزارة العملية التعليمية في وقت سابق في إطار الاجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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