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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول عشرات المجندين إلى عدن عبر طائرة عسكرية للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن طائرة عسكرية تابعة للتحالف العربي، هبطت في مطار عدن الدولي ليل الإثنين وعلى متنها العشرات من المجندين الذين تلقوا تدريباتهم في المملكة العربية السعودية.
واضافت المصادر بأن المجندين تم فحصهم في مطار عدن وتبين خلوهم من فيروس كورونا قبل أن يتم نقلهم إلى مقر التحالف العربي في البريقة بعد رفض الاجهزة الامنية في المطار السماح بدخولهم إلى المدينة .
وذكرت المصادر أن المجندين العائدين سيخضعون لحجر صحي في مقر التحالف، وسيتولون مهمة تأمين المقر بدلاً عن قوات الحزام الأمني .
وقامت الاجهزة الأمنية بمرافقة المجندين من مطار عدن إلى مقر قوات التحالف العربي ونقلهم بواسطة حافلات خاصة .
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