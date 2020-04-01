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وصول عشرات المجندين إلى عدن عبر طائرة عسكرية للتحالف العربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

وصول عشرات المجندين إلى عدن عبر طائرة عسكرية للتحالف العربي

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن طائرة عسكرية تابعة للتحالف العربي، هبطت في مطار عدن الدولي ليل الإثنين وعلى متنها العشرات من المجندين الذين تلقوا تدريباتهم في المملكة العربية .

 

واضافت المصادر بأن المجندين تم فحصهم في مطار عدن وتبين خلوهم من فيروس قبل أن يتم نقلهم إلى مقر التحالف العربي في البريقة بعد رفض الاجهزة الامنية في المطار السماح بدخولهم إلى المدينة .

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وذكرت المصادر أن المجندين العائدين سيخضعون لحجر صحي في مقر التحالف، وسيتولون مهمة تأمين المقر بدلاً عن قوات الحزام الأمني .

 

وقامت الاجهزة الأمنية بمرافقة المجندين من مطار عدن إلى مقر قوات التحالف العربي ونقلهم بواسطة حافلات خاصة .

 

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