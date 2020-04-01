تدخل التحالف العربي يجبر الميليشيات على التراجع في مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة أن تداخل التحالف العربي أجبر ميليشيا الحوثي الإنقلابية على التراجع في الجوف ومأرب اللتان سقطت أجزاء كبيرة منهما بيد الميليشيات .



ونقلت جريدة العرب عن مصادر تابعة للجيش اليمني، أن الأخير إستعاد السيطرة على معسكر” اللبنات” جنوب محافظة الجوف اليمنية بعد ساعات من سيطرة الحوثيين كما استطاع الجيش صد هجمات عنيفة للحوثيين في منطقة صرواح شرق مأرب كانت تستهدف إسقاط السلسلة الجبلية الاستراتيجية المطلة على مدينة مأرب والسيطرة على معسكر “كوفل” وإحكام الحصار الحوثي على المدينة.

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وقالت المصادر التي وصفت بالمطلعة، إن تدخل التحالف العربي جويا، إلى جانب وصول تعزيزات من رجال القبائل ساهمت في الحيلولة دون استكمال الحوثيين لمخطط حصار مدينة مأرب وعزلها وقطع الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية.

ووفقا للمصادر فقد لعب الفريق صغير بن عزيز رئيساً هيئة أركان الجيش اليمني، الذي يحظى بدعم التحالف العربي، دورا محوريا في وقف الانهيار العسكري في جبهات مأرب والجوف ومنع سقوط مناطق جديدة في قبضة الميليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب” أن بن عزيز نجح في إعادة تجميع ما تبقى من قوات الجيش الوطني التي تعاني من الفساد والأسماء الوهمية، وحشد رجال القبائل في مأرب والجوف بهدف شن هجمات عكسية لاستعادة المناطق التي سقطت خلال الفترة الماضية مثل جبال المرازيق الاستراتيجية جنوب مدينة حزم الجوف مركز محافظة الجوف، التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية في إطار محاولاتهم للوصول للمناطق المفتوحة باتجاه مأرب والخط الرئيسي الرابط بين مأرب وحضرموت ومنفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية.

وعاد التوتر العسكري بين التحالف العربي والحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى في أعقاب التصعيد الحوثي الذي شمل إعادة استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية، وهو ما استدعى رد التحالف العربي بقادة السعودية من خلال تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة.