شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. “ترامب” يفتتح جلسة في الكونجرس بالقرآن الكريم بعد تفشي كورونا القاتل.. ومصادر توضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأظهر الفيديو المتداول الرئيس “ترامب”، وهو يفتتح جلسة بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، بالقرآن الكريم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالفيديو : الفنانه أحلام الإماراتية تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتهاجم هذا الرجل: أنت السبب يا حقير شاهد من يكون (فيديو صادم)

الإعلامي الشهير ‘‘جورج قرداحي‘‘ .. يكشف سبب مغادرته قناة MBC وتركها الى الابد وعدم العودة اليها حتى لو دفعوا له الملايين

الأمير " محمد بن سلمان" يجن جنونه ويصاب بنوبة غضب عارمة بعد تأكيد فشل رؤيته للعام 2030 ويصدر توجيهات ارعبت كل الامراء واصحاب الثروات الطائلة

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

روتانا تفاجئ متابعيها بحذف مسلسل ” شباب البومب ” .. ومصادر تكشف السبب.. شاهد

شاب لقب «ملك كوبرا» يعاشر أفعى "الكوبرا القاتلة" وينام معها في سرير واحد لمدة 3 سنوات .. شاهد كيف كانت النهاية ..(صور)

عاجل وخطير : بعد تجاوزه "الخط الأحمر".. انقلاب جديد ومفاجئ من محمد بن سلمان على "المغامسي"شاهد!

مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة أنا فخورة في علاقة مع زوجي ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة!

شاهد جمال خارج عن المألوف لزوجة ولي العهد محمد بن سلمان تجعل كل الكاميرات تلتفت إليها في هذه الفعاليه الهامة وتتجاهل باقي الحضور ( لن تصدق كيف ظهرات شاهد الصور)

Advertisements

هل تذكرون الداعي ‘‘وسيم يوسف’’ شاهدكيف انهار اليوم في قاعة المحكمة .. ومحمد بن زايد يوجه له الصفعة الأخيرة التي أنهت كل أحلامه.. شاهد

وداعًا لنفط الخليج.. دولة مجاورة ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم بعد هذا الاكتشاف المذهل وأمريكا ستتجه اليها وتترك السعودية والخليج يدبرون امورهم"

وتبين أن مقطع الفيديو والذي انتشر بصورة واسعة على مواقع التواصل مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان الفيديو قد نُشر قبل ثلاث سنوات للصلاة المشتركة متعدد الأديان في الكنيسة الكاتدرائية لتنصيب “ترامب” الرئيس الجديد في ذلك الوقت، وقرأ فيها القرآن والإنجيل والتوراة.

ويعتبر حضور الرئيس لقداس السبت، في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

“ترامب” يفتتح جلسة الكونجرس بالقرآن الكريم وكان “ترامب” أعلن يوم 15 مارس/آذار الجاري، يومًا وطنيًّا للصلاة فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل رفع بلاء “كورونا” الذي قتل وأصاب الآلاف من البشر حول العالم.

وقال “ترامب” في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه لشرف عظيم أن أعلن يوم الأحد 15 مارس/آذار، اليوم الوطني للصلاة. نحن بلد، على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه”.

وأضاف: “بغض النظر عن مكان وجودك، فإنني أشجعك على التوجه نحو الصلاة كفعل إيماني. معًا، سوف ننتصر بسهولة”.

ووفقًا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة “جونز هوبكنز”، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميًّا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.

وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 180 ألف شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفًا و 700 حالة، فإيطاليا بأكثر من 100 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار، مرض فيروس كورونا بـ “جائحة” أو “وباءً عالميًّا”، مؤكدةً أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 850 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.