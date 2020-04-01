شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: السعودية تصدر فتوى صادمة تجيز قتل المصابين بكورونا في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية فتوى رسمية صادمة، تجيز قتل بعض الناس الذين لم يستجيبوا لتعليمات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا الحالية.

وشهدت المملكة واقعتين صادمتين من وافدين آسيوي وآخر عربي، حيث تعمدا البصق على مقابض الأبواب وعربات التسوق والأموال بغرض نقل العدوى الفيروسية لعدد أكبر من المواطنين والمقيمين، وهو ما دفع الجهات الرسمية لتحركات عاجلة.

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وأفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية “عبدالله المنيع” بعقوبة “القتل تعزيزا” للشخص الذي يتعمد نشر فيروس “كورونا” بين الناس في المملكة.

فتوى قتل المصابين بكورونا في السعودية وقال “المنيع” بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إنه من الجائز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ”القتل تعزيرا”.

وأضاف أن “الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر”.

وتابع أنه: “في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا”.

وأشار إلى أنه “أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة”.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السعودية إلى 900 حالة وتسجيل وفاة جديدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن أمر ملكي وحزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء “كورونا”.

وأكد الأمر الملكي، على منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

فتوى قتل المصابين بكورونا في السعودية وأضافت الوكالة أن الأمر الملكي سيعمل به ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي، مؤكدة أن منع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وتابعت “واس” أنه “سيتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول.