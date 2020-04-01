شكرا لمتابعة خبر عن مفاجاة.. امرأة صينية من ووهان تتعافى من ” كورونا” بطريقة سهلة في إستراليا خلال اسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. “ترامب” يفتتح جلسة في الكونجرس بالقرآن الكريم بعد تفشي كورونا القاتل.. ومصادر توضح الجبواني: يدعو السعودية إلى رفع يدها عن إتفاق الرياض .. ويقدم لرئيس الحكومة هذه النصيحه ؟ عاجل: السعودية تصدر فتوى صادمة تجيز قتل المصابين بكورونا في السعودية لهذه الأسباب..احذر من الإفراط في تناول حبوب الفيتامين لمقاومة فيروس كورونا !

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