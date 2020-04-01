شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامي الشهير ‘‘جورج قرداحي‘‘ .. يكشف سبب مغادرته قناة MBC وتركها الى الابد وعدم العودة اليها حتى لو دفعوا له الملايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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