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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملمكة تباغت الجميع وتصدر قرار جديد ونادر من نوعه في العالم ارعب المقيمين والمواطنيين..ممنوع الضحك والسجن 5 سنوات لمن يضحك ( نص القرار المخيف )

2020/04/01 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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