شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية تباغت كل سكان الارضية بهذا الخبر السار وتعلن رسميا..هذه الدولة العربية لديها فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا القاتل والقضاء عليه نهائيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية تباغت كل سكان الارضية بهذا الخبر السار وتعلن رسميا..هذه الدولة العربية لديها فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا القاتل والقضاء عليه نهائيا

2020/04/01 الساعة 09:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تباغت كل سكان الارضية بهذا الخبر السار وتعلن رسميا..هذه الدولة العربية لديها فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا القاتل والقضاء عليه نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.