شكرا لمتابعة خبر عن هذا النوع من الخضروات اذا تناولتها مرة واحدة في اليوم او حتى مرة واحدة في الاسبوع لن يصيبك مرض السرطان وستنتهي آلام القولون والجهاز الهضمي الى الابد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا النوع من الخضروات اذا تناولتها مرة واحدة في اليوم او حتى مرة واحدة في الاسبوع لن يصيبك مرض السرطان وستنتهي آلام القولون والجهاز الهضمي الى الابد

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