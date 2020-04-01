شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. وزارة الداخلية تحذر من أمر كارثي وتتوعد السائقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الداخلية بصنعاء اليوم تعميم هام للمواطنين دعتهم فيه إلى الإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص من العائدين من الخارج أو من المحافظات الخاضعة للقوى التابعة للتحالف لوضعه في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بكورونا.



وشددت الوزارة في تعميمها أن الأجهزة الأمنية لن تسمح إطلاقا بدخول القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف وذلك لحماية المواطنين من وباء كورونا، مؤكدة أنها سنتخذ إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من الوافدين، أو إدخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وكانت مصادر عديدة قد أكدت بأن هناك سائقين يقومون بتهريب العائدين من الخارج إلى المحافظات الشمالية والتحايل على نقاط الفحص والمراقبة ومراكز الحجر الصحي التي أنشأت في المنافذ لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، وهو الأمر الذي اعتبره المواطنين أمرا خطيرا قد يتسبب بكارثة مجتمعية لا تحمد عقباها.

