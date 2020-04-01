ورد الان : دولة خليجية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.. من هو المتوفي؟!

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان مساء الثلاثاء، عن أول وفاة بفيروس كورونا في السلطنة.
وقالت الوزارة في بيانٍ عبر حسابها في تويتر إن الوفاة الأولى التي سُجّلت تعود لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا (كوفيد١) ويبلغ من العمر 72 عاماً. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
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وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل (١٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩).
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (١٩٢) حالة.
وأكدت الوزارة أن (٣٤) حالة قد تماثلت للشفاء.
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