شكرا لقرائتكم خبر عن عدن الآن.. موجة فزع في عدن بعد رفض اخضاع جنود وصلوا من جبهات الحدود لفحص كورونا أو الحجر ومصدر طبي يحذر (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار وصول عشرات الجنود من جبهات الحدود إلى مطار عدن موجة فزع بين أوساط الأهالي على خلفية تداول وسائل ومواقع إعلام انباء عن “إصابتهم بفايروس كورونا”. وسط اعتراض قوات الانتقالي على إخضاعهم للفحص أو الحجر الصحي.

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وقال مصدر عسكري إن “السعودية تكفلت بنقل 40 من جنود المقاومة الجنوبية في الحدود على متن طائرة عسكرية إلى مطار عدن”. موضحا أن “الأربعين جنديا الواصلين يشكلون الدفعة الأولى وستليها دفعات أخرى”.

في المقابل، تداولت وسائل ومواقع إعلامية أنباء عن تدهور الحالة الصحية للجنود الواصلين إلى عدن من جبهات الحدود”. وأفادت إن “مصادر مطلعة أوضحت أنهم مصابون بأعراض فايروس كورنا المستجد”.

وقال مصدر ملاحي في مطار عدن: إن “الجنود الواصلين على متن طائرة عسكرية سعودية من جبهات الحدود، لم يخضعوا لأي فحوصات أو حجر صحي، بسبب اعتراض قوات الانتقالي على تعريضهم للفحص أو الحجر”.

إلى ذلك، شدد مصدر طبي حكومي على “ضرورة إخضاع الجنود الواصلين إلى الفحص الروتيني وإجراءات الحجر الصحي الاحترازية لمدة 14 يوما”. منوها بأن خطر احتمال وجود إصابات بكورونا بينهم سيعم عدن والجنوب كاملا”.

وأوضح المصدر أن “كورونا لا يميز بين أبناء منطقة وأخرى، أو أعراقهم أو توجهاتهم السياسية”. وقال: “لا ينبغي أن تأخذ قوات الانتقالي العزة بالإثم. وعليها أن تسمح بإخضاع الجنود للفحص والحجر، لتأمين حياة ملايين الجنوبيين”.