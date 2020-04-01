شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كم وصل عدد الوفيات حتى الآن بسبب فيروس "كورونا" حول العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 42.107 حالات في آخر احصائية له حتى اللحظة. فيما بلغ عدد عدد المصابين حتى الآن 857,487 وذلك بحسب إحصائية على موقع روسيا اليوم. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لن تصدق كم وصل عدد الوفيات حتى الآن بسبب فيروس "كورونا" حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.