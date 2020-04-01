شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ترامب" يفتتح جلسة في الكونجرس بالقرآن الكريم بعد تفشي كورونا القاتل.. ومصادر توضح ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأظهر الفيديو المتداول الرئيس “ترامب”، وهو يفتتح جلسة بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، بالقرآن الكريم. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وتبين أن مقطع الفيديو والذي انتشر بصورة واسعة على مواقع التواصل مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان الفيديو قد نُشر قبل ثلاث سنوات للصلاة المشتركة متعدد الأديان في الكنيسة الكاتدرائية لتنصيب “ترامب” الرئيس الجديد في ذلك الوقت، وقرأ فيها القرآن والإنجيل والتوراة.

ويعتبر حضور الرئيس لقداس السبت، في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

“ترامب” يفتتح جلسة الكونجرس بالقرآن الكريم

وكان “ترامب” أعلن يوم 15 مارس/آذار الجاري، يومًا وطنيًّا للصلاة فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل رفع بلاء “كورونا” الذي قتل وأصاب الآلاف من البشر حول العالم.

وقال “ترامب” في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه لشرف عظيم أن أعلن يوم الأحد 15 مارس/آذار، اليوم الوطني للصلاة. نحن بلد، على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه”.

وأضاف: “بغض النظر عن مكان وجودك، فإنني أشجعك على التوجه نحو الصلاة كفعل إيماني. معًا، سوف ننتصر بسهولة”.

ووفقًا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة “جونز هوبكنز”، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميًّا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.

وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 180 ألف شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفًا و 700 حالة، فإيطاليا بأكثر من 100 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار، مرض فيروس كورونا بـ “جائحة” أو “وباءً عالميًّا”، مؤكدةً أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 850 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.