شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : ممثل للملك سلمان يعلن إبلاغ الرياض الحوثيين ويكشف عن محادثات لوقف الحرب نهائياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى في تمثيل الملك سلمان، عن إبلاغ الرياض للحوثيين أنها لا تريد تصعيد الصراع، وأنها تجري محادثات يومية معهم لوقف الحرب والدخول في محادثات للسلام.

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وأعلن سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن محادثات يومية بين الرياض وصنعاء لوقف الحرب، ودعوة إلى الدخول في محادثات سلام بانتظار استجابة الحوثيين.

وقال آل جابر: إن “المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين أمس الاثنين، للتأكيد على أن ضربات التحالف على صنعاء كانت ردا على الهجمات الصاروخية يوم السبت، وليس المقصود بها تصعيد النزاع”.

الصحيفة الأمريكية نقلت عن آل جابر قوله: إن “مسؤولي التحالف يتواصلون هاتفيا مع الحوثيين بشكل يومي منذ العام الماضي”. مُضيفا: أن الاتصالات “بدأت عقب هجوم الحوثيين على منشآت أرامكو، وإعلانهم عرضا لوقف متبادل للهجمات”.

وكشف السفير السعودي عن دعوة المملكة ممثلين عن الحوثيين وعن الحكومة الشرعية إلى محادثات سلام على أراضيها. وقال: “اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب في اليمن ما زال مطروحا، على الرغم من تصاعد العنف في مطلع الأسبوع”.

وتابع: “قبل أعمال العنف التي وقعت قبل أيام، وافقت الحكومة الشرعية على تهدئة النزاع وبدء محادثات لبناء الثقة”. مردفا:”نحن ملتزمون بخفض التصعيد، ومستعدون لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي اليمنية إذا قبلوا (الحوثيين) ذلك”.

السفير السعودي محمد آل جابر قال لصحيفة وول ستريت جورنال: إن “العرض السعودي لإجراء محادثات في المملكة تم بناء على طلب من مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن”. مردفا: “الحوثيون لم يستجيبوا بعد للعرض”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه “يُنظر إلى أن المملكة الغنية بالنفط حريصة بشكل متزايد لتخليص نفسها عسكرياً من اليمن، حيث تدخلت في مثل هذا الشهر قبل خمس سنوات بعدما استولى الحوثيون على صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً”.

الصحيفة نقلت عن الخبيرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إيلانا، قولها: إن “الدعوات الحالية للقاء الحوثيين وجهاً لوجه لإجراء محادثات بعد الهجمات الاستفزازية نهاية الأسبوع تشير إلى أن السعوديين يريدون بشدة إنهاء الحرب في اليمن”.

وأضافت الخبيرة الامريكية بشؤون اليمن إيلانا ديلوزيير، قائلة إنه “على الرغم من المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققها الحوثيون فإن السعوديين يؤيديون قنوات التواصل المباشرة مع الجماعة المتمردة”.

تأتي تصريحات السفير السعودي بعد شن طيران التحالف،الاثنين، 50 غارة على 8 محافظات يسيطر عليها الحوثيون، منها 19 غارة على صنعاء، ردا على تنفيذ الحوثيين، السبت، هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة على الرياض ونجران وعسير وجيزان.

وتتزامن تصريحات آل جابر، مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، عن “جهود تبذل لتهدئة الأوضاع في اليمن”، وقوله الثلاثاء: “ما يزال أمامنا الكثير لعمله من اجل تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، وإيران لا تقاسمنا نظرتنا للسلام”.