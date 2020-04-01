عـــــاجل : الحوثيون يعلنون اقترابهم من معسكر استراتيجي في مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي اقترابها من معسكر استراتيجي في محافظة مأرب.

وقالت مصادر حوثية إن قواتهم سيطرت على معسكر اللبنات ومناطق المرازيق، والفرايد في الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم عاصمة الجوف. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

واوضحت المصادر الحوثية أن قواتهم باتت على مقربة من معسكر الرويك في مأرب.

وقالت مصادر الحوثي إن خطتهم تقتضي تضييق الخناق على مأرب ومهاجمتها من مسارات متعددة، حسب قولها. وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت تقدم كبير اليوم في جبهة صرواح بمأرب وسيطرت على العديد من المواقع والتباب الهامة وصولا إلى مشارف سوق صرواح.، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



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