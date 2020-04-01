شكرا لبحثكم عن خبر شفاكو للصناعات الدوائية اليمنية مستعدة لتوفير علاج كورونا لليمن والخليج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت شركة أدوية يمنية استعدادها لتغطية السوق المحلية والخليجية بأدوية “كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين” التي صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باستخدامها لعلاج كورونا بعد أن أثبتت فعاليتها في علاج الفيروس المستجد.

وهما دواءان متوفران في السوق اليمني ويصنعان من قبل شركة – شفاكو للصناعات الدوائية اليمنية.

وفي السياق أكد الاستاذ أحمد الشهاري – نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية – مدير عام شركة شفاكو للصناعات الدوائية، في تصريح خاص لـ “المجلة الطبية” – أن هذه الأدوية تنتجها الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً ، وقد أثبتت فاعليتها وكفاءتها، وأوضح أن الدواء ينتشر في السوق الدوائية المحلية تحت الاسم التجاري ” Maquine” وتصنعه شفاكو منذ عقدين من الزمن.

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وبحسب الشهاري فإن المصانع الوطنية تنتج أهم الأصناف الدوائية المتخصصة بمواجهة الأوبئة منها دواء أنفلونزا الخنازير تحت الاسم التجاري “لافلو” الذي بدأت في إنتاجه في العام 2009. وتعلن شفاكو أنها تسخِّر كل إمكانياتها الفنية والبشرية لصالح وزارة الصحة في مسؤولية إنتاج وتوفير الأدوية وبالمجان بما فيها أدوية علاج وباء الكورونا والذي لم تُسجَّل في بلدنا أي حالة حتى الآن.

وأكد أن استخدام الدواء يجب أن يتم وفق إشراف طبي وفِي المراكز المتخصصة ، ووفق بروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة ، ولا يجب استخدام الأدوية بشكل فردي ومن دون إشراف طبي صارم .