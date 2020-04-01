شكرا لبحثكم عن خبر تقدمات للجيش الوطني في مأرب وصعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية في اليمن، الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني، على حساب جماعة الحوثيين، في محافظتي مأرب (شرق) وصعدة (شمال)، وفق الجيش ومصادر عسكرية. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، عن مصدر عسكري لم يسمه، إن القوات الحكومية، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، حررت مواقع مهمة في جبهة صرواح (غرب) مأرب، وصولًا إلى مشارف سوق صرواح.

وبينما لم يحدد المصدر المواقع التي حررتها القوات الحكومية، قالت مصادر عسكرية للأناضول، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الجيش سيطر على موقعي "المهتدي" و"الخطاب"، إضافة إلى موقع "قاهر سبعة" في ميمنة الجبهة، بعد معارك ضارية ضد المسلحين الحوثيين. وأفاد المصدر العسكري، حسب البيان، بسقوط قتلى وجرحى بين المسلحين الحوثيين (لم يذكر عددهم). ولم يحدد المصدر إن كانت لحقت بقوات الجيش خسائر بشرية أو مادية أم لا.

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وأعلن الجيش اليمني، في بيان ثانٍ، سيطرته على مناطق جديدة بمحافظة صعدة (شمال)، معقل جماعة الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. وقال قائد "محور علب"، ياسر مجلي، إن القوات الحكومية نفذت هجومًا واسعًا على مواقع مسلحي الحوثي في مديرية باقم بصعدة، وسيطرت على مواقع في منطقة الجروف المطلة على الخط الدولي، الذي يربط اليمن بالسعودية. وأضاف أن "الجيش دمر عتادًا عسكريًا كان يستخدمه الحوثيون ضد مواقعه في آل رماح (مديرية باقم)، وأسر عددًا من مسلحي الحوثي، إضافة إلى قتل وجرح آخرين (لم يذكر عددهم)".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين. وسيطر الحوثيون، الإثنين، على معسكر "لبنات" الاستراتيجي بمحافظة الجوف (شمال)، في تقدم جديد للجماعة، التي سيطرت، مطلع مارس/آذار الجاري، على مدينة الحزم، مركز المحافظة. ويتواصل القتال في اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع (الحكومة والتحالف والحوثيون) بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء القتال، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وبينما لم يسجل اليمن، حتى مساء الثلاثاء، أية إصابة بكورونا في مناطق الحكومة أو المناطق الخاضعة للحوثيين، أصاب الفيروس أكثر من 845 ألف شخص في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، وتعافي أكثر من 176. ويزيد من تعقيدات الحرب، المستمرة في اليمن منذ 6 سنوات، أن لها امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومن من إيران.