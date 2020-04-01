شكرا لبحثكم عن خبر أعشاب وأطعمة تقوّي جهاز المناعة بسرعة في مواجهة الكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تبحث غالبية الناس، في الوقت الراهن، عن سبل تقوية المناعة لمواجهة فيروس الكورونا. هذا وينصح الأطباء بالتركيز على تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه والخضروات، لتقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعك في الآتي على بعض الأعشاب والأطعمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي بسرعة:



تقوية المناعة بتناول العسل

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العسل يعمل على تقوية الجهاز المناعي العسل يعمل على تقوية الجهاز المناعي



العسل الطبيعي مهم جداً لتقوية الجهاز المناعي وتحسين المجاري التنفسية، لذلك انصحكِ بإدراج العسل إلى لائحة المأكولات الضرورية، التي يجب تناولها بشكل منتظم.

تقوية المناعة بتناول العكبر

العكبر، وهو صمغ النحل، لديه قدرة على محاربة ما يزيد على 300 نوع من الفيروسات والبكتيريا والفطريات. ولا تنسي أيضاً غذاء ملكات النحل، فهو رائع من دون شك للصحة.



تقوية المناعة بنبات الاكيناسيا



معروف عن نبات الأكيناسيا قدرته الهامّة على تقوية جهاز المناعة، فلا تترددي باستهلاك هذا النبات الذي يملك خصائص رائعة في هذا الإطار.



تقوية المناعة مع نباتات الحلبة والبابونج والزعتر

البابونج يقوّي مناعة الجسم البابونج يقوّي مناعة الجسم



الحلبة والبابونج والزعتر نباتات تملك قدرات جيدة جداً في تقوية الجهاز المناعي، والتخفيف من أعراض مشاكل المجاري التنفسية. لذلك استخدامها في الغذاء اليومي أمرٌ جدّ مهم لمناعة قوية قادرة على مكافحة أمراض مختلفة وفيروسات متعددة، ومنها الكورونا.

تقوية المناعة بتناول الحمضيات



تعتبر الحمضيات (الليمون على أنواعه، البرتقال، الحامض، الجريب فروت وغيرها) من الصنوف الغذائية الغنية بالفيتامين "سي" C الضروري لتحفيز الجهاز المناعي في الجسم، وإنتاج كريات الدم البيضاء.

لذلك لا تهملي إدراج الحمضيات ضمن نظامكِ ونظام عائلتك الغذائي اليومي، للوقاية من فيروس كورونا.