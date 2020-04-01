شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة… جنود في الجيش الوطني ينقذون حياة جريح حوثي في صرواح والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أنقذ جنود في الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، جريحا من ميليشيات الحوثى سقط جريحا فى جبهة صرواح – غرب مأرب – بعد أن فرت الميليشيات وتركت جرحاها مضرحين بدماءهم في مناطق المواجهات.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للحظة انفاذ الجريح الحوثي من قبل جنود الجيش الوطني، وحمله على أكتافهم في مشهد إنساني يعكش أخلاق أبطال الجيش الوطني في المعارك مع المليشيات.
وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عدة مواقع والوصول إلى مشارف سوق صرواح، بعد معارك عنيفة استمرت لأيام مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وتشهد صرواح معارك عنية، أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، وتمكنت قوات الجيش من تحرير عدة مواقع كانت تسيطر عليها المليشيات.
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