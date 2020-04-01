شكرا لبحثكم عن خبر انباء غير اكيدة: القملي سلم مواقعه في ابين للشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر رفيعة ” عن اتفاق سري جرى خلال الأيام الماضية واسفر عن قبول اللواء الركن / علي محمد صالح شيخ القملي لأوامر الشرعية وتسليم مواقعه العسكرية في العرقوب بأبين.

واضافت ان في اللقاء الذي جمع بين سند الرهوة وعبدالله الصبيحي واللواء القملي في منطقة شقرة الساحلية أعلن القملي ولائه للشرعية وسلم موقع جحين الاستراتيجي في محافطة أبين.

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وحظي الاتفاق بسرية كاملة بين قادة الشرعية واللواء القملي الذي يعتقد انه رضخ الى مطالبهم .

وعلى الفور قام سند الرهوة بتعزيز الموقع بالأفراد والعتاد .