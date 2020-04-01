اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يعلنون اقترابهم من اول معسكر استراتيجي في مأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون اقترابهم من اول معسكر استراتيجي في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -   اعلنت مليشيات الحوثيين في اليمن  مساء الثلاثاء، عن تمن قواتها من الاقتراب من معسكر استراتيجي بمحافظة مأرب عقب سيطرتها على معسكر اللبنات في الجوف .

 

وافادت مصادر تابعة لمليشيات الحوثيين إن قواتهم سيطرت على معسكر اللبنات ومناطق المرازيق، والفرايد في الأطراف الجنوبية الشرقية لمديرية الحزم عاصمة الجوف.

 

Advertisements

واوضحت المصادر الحوثية أن قواتهم باتت على مقربة من معسكر الرويك في مأرب.

 

وقالت مصادر الحوثي إن خطتهم تقتضي تضييق الخناق على مأرب ومهاجمتها من مسارات متعددة، حسب قولها.

 

وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت تقدم كبير اليوم في جبهة صرواح بمأرب وسيطرت على العديد من المواقع والتباب الهامة وصولا إلى مشارف سوق صرواح.، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون اقترابهم من اول معسكر استراتيجي في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا