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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الصادم الذي هز العالم العربي والاسلامي..خنازير برية تجوب شوارع المملكة..ووزارة الصحة تطلق تحذير عاجل للجميع ( صورة + فيديو صادم )

2020/04/01 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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