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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية يجن جنونهم بعد قيام قناة فضائية فرنسية ( فرانس24) ببث تقرير صاعق على الهواء مباشرة..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية

2020/04/01 الساعة 06:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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