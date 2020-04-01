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صنعاء - ياسمين الخيامي - حدث مؤلم وصادم لم يتوقعه احد وقع اثناء تشييع جنازة الفنان المصري الشهير جورج سيدهم ..حدث لا يخطر على البال هز وجدان كل ابناء مصر( 2 صور صادمة )

2020/04/01 الساعة 06:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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