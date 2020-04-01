شكرا لبحثكم عن خبر عاصر الحكم العثماني وتوفي وهو يصلي .. وفاة اكبر معمر يمني ”صالح الاحوس” عن عمر 148 عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الثلاثاء اكبر معمر يمني الحاج ( صالح ناصر الاحوس ) عن عمر يناهز ١٤٨ عام في قرية قراضه الرياشيه رداع بمحافظة البيضاء.

واكد مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان الحاج( صالح ناصر الاحوس ) من مواليد عام ١٨٧٢م , وتوفي اليوم وهو يصلي بالمسجد, بعد ان قضى عمره إمام للجامع .

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واضاف المصدر ان الحاج الاحوس عاصر الحكم العثماني , وانه كانت لديه ذاكرة قوية، وكان يتذكر أحداثًا جسامًا وقعت في اليمن حكم الاتراك لليمن .

واشار الى ان الحاج الاحوس كان يقرأ القرآن باستمرار معتمدا على قوة نظره، مؤكدا أن ذاكرته كانت تشبه ذاكرة إنسان في سن الشباب وكان أمام جامع ولم يترك الصلاة في المسجد حتا فارق الحياة فيه .