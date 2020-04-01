شكرا لبحثكم عن خبر كما ورد : امريكا تصرح باستخدام دواء لعلاج كورونا يصنع في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد أكثر من 100 يوم على تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم راح ضحيته عشرات الآلاف من الأشخاص، كشفت السلطات الأمريكية أمس الإثنين عن إمكانية علاج هذا الفيروس عبر صنفين من الأدوية المتداولة في أسواق الدواء منذ فترة من الزمن.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم،عن السماح بإستخدام صنفيين دوائيين لمعالجة جائحة كورونا, متوفرة في السوق اليمني وتصنع على المستوى المحلي.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء الأميركية فإن “كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين” قد أثبتا فعاليتهما في علاج فيروس كورونا المستجد، وهما عقاران يستخدمان في الأساس كمضادان للملاريا واللذان يعلق عليهما العالم آمالاً كبيرة.

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وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزلياً والحرص على إستخدام الدواء في المستشفيات فقط، بعد أن توفي أحد سكان ولاية أريزونا (جنوب غرب) جراء تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك.

وأعطت الهيئة الضوء الأخضر من أجل “أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف هذه العلاجات للمرضى المصابين بكورونا (كوفيد 19) والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة”.

وذكرت المجلة الطبية اليمنية التي رصد "أحداث نت " الخبر على موقعها للتو،،إنها ستعلن مساء اليوم، عن أسماء الشركات الدوائية الوطنية التي تصنع هذه الأصناف من الأدوية .