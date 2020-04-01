شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها على السناب شات، ظهرت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس برفقة والدتها في السيارة، حيث كانتا تتحدّثان عن موضوع زواجها وحياتها الشخصية.

وقد فاجأت علا الفارس المتابعين عندما تحدثت عن زوجها لوالدتها وقالت “أنا متزوّجة شغلي”.

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مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

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وفي وقت سابق، كانت إحدى الناشطات المتابعات لعلا الفارس غردت على صورة تجمع علا مع طفل، بالقول: علا الفارس متى تزوجتي؟.. لترد عليها الأخيرة معلنة بالقول إنها تزوجت عندما كانت غافية، وهو رد يحمل نبرة سخرية.

زوج مذيعة الجزيرة الإعلامية “علا الفارس” والدة علا في سلسلة مقاطع فيديو إنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، قالت: “بنتي مش ملحقه ع معجبين وايميلات بس لسه قلبها مادق عشان تتزوج”، ووصفتها فيما بعد أنّها مثل العصفور تحب السفر والرحلات والعمل.

والمفاجأة الأكبر كانت عندما ردّت علا بالقول: “لن أتزوّج إلّا من طينة بلادي ايش ماكان يكون”، ولكنّها عادت ونوّهت بالقول أنّ معظم العرسان الأردنيين الذين يتقدّمون لها، يطلبون منها أن تمكث في المنزل وتترك عملها، وهذا ما يجعلها تفكّر في ألّا تتزوّج الآن، لأنّها سعيدة بعملها.

وكانت الفارس قدمت استقالتها من مجموعة MBC، بعد خلافات مع إدارة القناة وانضمت إلى قناة الجزيرة القطرية.

وكانت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، أعلنت نهاية مايو/أيار 2019، انضمامها رسميا إلى شبكة “الجزيرة”، وقنوات Bein التابعة لها.

ولاقى إعلان الفارس ترحيبا من قبل إعلاميين وإعلاميات في قناة “الجزيرة”، إضافة إلى ترحيب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا عام 2017، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة “إم بي سي” لإبعادها عن الشاشة، بعد الحملة ضدها.

شاهد زوج مذيعة الجزيرة “علا الفارس” وعلقت الفارس قبل نحو شهرين على الهجوم المتكرر ضدها، بالقول: “تناسى البعض 15 عاما من الحب و الإخلاص والاحترام والعشرة، وتفننوا في محاربتي بلا ذنب، ومع ذلك التزمت الصمت”.

وتابعت حينها بأنها “أردنية”، مضيفة: “فمحاولات تصويري بالخائنة لعدم معاداتي لقطر لا أفهمها، أنتم أحرار في آراءكم وتوجهاتكم، أما سياسة لن تشتم معي فأنت ضدي، رجاء تخلصوا منها، فأنا لم أخفِ موقفي منذ بداية الأزمة، وما زال ثابتا، لقطر عندي مكانة كبيرة، حالها حال السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.