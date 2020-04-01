شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يزف بشائر الانتصار من معقل الحوثيين لـ "صعدة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسرار وخفايا اسقاط طيران التحالف لصناديق تحتوى على فيروس كورونا في العاصمة صنعاء وردنا الان : وفاة اول رئيس دولة جراء اصابته بفيروس كورونا القاتل (الاسم) قبائل مراد تلبي النداء وتذهل الجميع برفد قوات الجيش بمقاتلين في مأرب مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

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