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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزراة الصحة السعودية تباغت الجميع وتحذر المقيمين والسعوديين من الاحياء المؤبوة بفيروس كورنا القاتل في هذه المدينة الكبيرة واغلاقها لمدة 24 ساعة

2020/04/01 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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