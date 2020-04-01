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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة الإماراتية أحلام تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتصف من تسبب بذلك بانه تافه وحقير (شاهد الفيديو الصادم لتعرف من هو الحقير الذي فصل احلام عن زوجها )

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