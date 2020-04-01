محافظ سقطرى يعد بحل إشكالية السياح العالقين بالتنسيق مع التحالف

أكد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، أن السلطة المحلية في المحافظة، ستعمل على حل إشكالية السياح العالقين في الجزيرة، في القريب العاجل، بالتعاون والتنسيق مع التحالف؛ بعد تعليق الرحلات الجوية الخارجية والمحلية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محروس، خلال لقائه، الثلاثاء، في مكتبه، بمدير عام السياحة، مبارك علي عامر، وممثل عن السياح العالقين في المحافظة؛ إن السلطة المحلية تعمل بالتنسيق مع التحالف لإيجاد وسيلة لإجلاء العالقين في المحافظة بطريقة آمنة، وصولا إلى بلدانهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ محروس من مدير عام السياحة، وممثل السياح العالقين الى المعانات التي تواجههم خلال فترة البقاء. معتبرًا السياح العالقين في الجزيرة، بأنهم ضيوف في المحافظة، حتي يتم حل هذه الإشكالية.

من جهته، عبّر ممثل السياح عن ارتياحة الشديد لزيارته هذه الجزيرة المتنوعة التضاريس والمناخات، والتي تترك في نفوس الزائر انطباع ايجابي، وشعوراً بجمال هذه الجزيرة الغنية بالتنوع الحيوي الفريد، الذي يميزها عن غيرها من الجزر.

واشاد ممثل السياح العالقين بجهود السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى في تسهيل إجراءات الأجانب العالقين في المحافظة، ومساهمتهم في التخفيف من معاناتهم.