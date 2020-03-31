شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخفيض جديد للمشتقات النفطية في عدن إبتداءاً من الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 عدن - الخليج 365 أعلنت شركة النفط بعدن عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بدءا من يوم غد الأربعاء.

Advertisements وذكرت الشركة أن السعر الجديد للتر البترول بلغ "200 " ريال فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب"4000" ريال، فيما بلغ اللتر الديزل بـ"241" ريالا للتر الواحد فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب"4820" ريال. واكدت الشركة استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان الاستقرار وحصول المواطنين والمستثمرين على حاجتهم منها في ظل قيادة الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام الشركة.

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