الإمارات تقرر تعليق العمل بكافة التصاريح والبرامج والتطبيقات للمركبات لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 الخليج 365 قررت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بكافة التصاريح والبرامج والتطبيقات للمركبات بما في ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" على المستويين الاتحادي والمحلي .

Advertisements وجاء إتخاذ هذا القرار تجاوبا مع التزام الجمهور الكريم وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، ضمن الجهود المستمرة للوزارة لمواجهة تحدي فيروس كورونا /كوفيد-19/ وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وأهابت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة وام، بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية و الدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

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