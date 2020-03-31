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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقرار ألية دعم القطاع الخاص لجهود مواجهة كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أقر لقاء ضم مكتب الصحة العامة والسكان، والغرفة التجارية والصناعية في عدن، آلية محددة بشأن دعم القطاع الخاص لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من وصوله وتفشيه في المدينة .
وشدد اللقاء عقد اليوم وضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، الدكتور، جمال خدابخش، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد وعدد من المستثمرين، على ضرورة أن تتولى لجنة مشتركة من مكتب وزارة الصحة والغرفة التجارية في عدن تحديد قوائم الاحتياجات وآلية توزيعها.
وأكد اللقاء على أهمية تضافر جهود الجميع في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها واقع النظام الصحي، ومدى حاجته للعديد من المعدات والمستلزمات الطبية التي من شأنها المساهمة في مواجهة كورونا.
واثنى الدكتور خدابخش، علی الدور الإيجابي الذي ابداه القطاع الخاص في الإسهام المجتمعي لدعم جهود مواجهة كورونا، كون ذلك سيكون له أثر إيجابي.
حضر اللقاء مدير عام الرعاية الصحية الأولية بعدن الدكتور محمد راجمنار، ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ونائب رئيس الغرفه التجارية بعدن سالم السعدي.
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