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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. السعودية تفتح النار على "اردوغان" وتتهمه بنشر فيروس كورونا وبطريقة لا تخطر على بال أحد (تفاصيل عاجلة الآن)





نشرت صحيفة عكاظ السعودية، مقالاً اتهمت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنشر فيروس كورونا في أوروبا. وزعم كاتب المقال أن الرئيس أردوغان نشر فيروس كورونا في أوروبا من خلال اللاجئين السوريين بعد فتح الحدود أمامهم بسبب عدم حصول تركيا على الأموال التى وعدت أوروبا تقديمها للسوريين. وفتحت تركيا الحدود أمام المهاجرين السوريين بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي بكبح ممارسات النظام السوري الإجرامية ضد المدنيين في إدلب وعدم تقديمه المساعدات لهم،،، وجميع المهاجرين الذين عبروا الحدود هم في مخيمات بعيدا عن السكان في اليونان ولم يصلوا إلى أوروبا أوداخل اليونان . وأضاف الكاتب زاعماً ،أن تركيا رفضت تعليق الطيران مع الصين، وإلغاء الرحلات الجوية بينها وبين عواصم أوروبا، وبقيت تستقبل السياح الصينيين وتنقلهم إلى العالم، بهدف نشر كورونا إلى أوروبا. وكان الخطوط التركية من أوائل الشركات التي اتخذت إجراءات السلامة الوقائية لركابها من خلال تعقيمها جميع طائراتها ،وعلقت رحلاتها مع بدء تفشي الفيروس في تركيا . وتابع الكاتب متهماً الحكومة التركية بعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها. ويذكر أن تركيا كانت من الدول السباقة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مراعية عدم تأثير الإجراءات المتخدة على اقتصاد البلاد كما وكان لتك الإجراءات دور كبير في عدم انتشار الفيروس بسرعة . كما ويذكر أن سبب تفشيى فيروس كورونا في تركيا هو المواطنين الأتراك العائدين من أوروبا والعمرة من السعودية بخلاف ما يزعم الكاتب



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