شاهد.. صور أولية للمواد التي تم إسقاطها من الطيران السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت وزارة الصحة العامة قبل قليل صورا قالت بأنها للمواد التي تم إنزالها من قبل ما وصفتها بطائرات العدوان السعودي على عدد من المناطق اليمنية أمس الإثنين..
المواد وبحسب وزارة الصحة العامة والسكان هي عبارة عن صناديق تحتوي على كمامات ومواد أخرى ، حيث حذرت وزارة الصحة من التعامل معها والإبلاغ عن المناطق التي سقطت إليها..
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جديد "الخليج 365"
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