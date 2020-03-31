شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : اشتداد المعارك في محيط معسكر ماس والحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة لإسقاطه بعد تطويقه من ثلاثة محاور . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري عن معارك ضارية تدور حاليا في محيط معسكر ماس غرب مدينة مأرب بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي جماعة الحوثي بعد أن تمكنت جماعة الحوثي من تطويق المعسكر من ثلاثة محاور عسكرية .

وأفاد المصدر العسكري ذاته الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن مقاتلي جماعة الحوثي تتقدم من ثلاثة اتجاهات شمال وشرق وجنوب معسكر ماس بهدف إكمال محاصرته من مختلف الجهات وتطويقه تماما وإسقاطه بيد مقاتليها .

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وأشار المصدر إلى جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه معسكر ماس لتعزيز قواتها المقاتلة هناك وحسم معركة معسكر ماس الذي يعد واحدا من المعسكرات الاستراتيجية الهامة المدافعة عن مدينة مأرب .

وتأتي هذه الأحداث بعد يوم واحد من سقوط معسكر اللبنات الاستراتيجي آخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف شرقي اليمن .