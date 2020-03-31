شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : اليمن تقلب الطاولة وتعلن قدرتها على مد السوق الخليجية بعلاج (كورونا) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة أدوية يمنية استعدادها لتغطية السوق الخليجية الدوائية بأدوية “كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين” التي صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باستخدامها لعلاج كورونا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية – مدير عام شركة شفاكو للصناعات الدوائية، أحمد الشهاري في تصريح خاص لـ “المجلة الطبية” – قدرة الشركة بإمكانياتها الفنية والبشرية على إنتاج الدواء المستخدم في علاج كورونا لكافة دول الخليج.



وأوضح الأستاذ أحمد الشهاري –أن هذه الأدوية تنتجها الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً ، وقد أثبتت فاعليتها وكفاءتها، وأوضح أن الدواء ينتشر في السوق الدوائية المحلية تحت الاسم التجاري ” Maquine” وتصنعه شفاكو منذ عقدين من الزمن.

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ولفت الشهاري إلى أن المصانع الوطنية تنتج أهم الأصناف الدوائية المتخصصة بمواجهة الأوبئة منها دواء أنفلونزا الخنازير تحت الاسم التجاري “لافلو” الذي بدأت في إنتاجه في العام 2009. وهو الدواء الثاني المستخدم في علاج كورونا.

الجدير بالذكر أن – شفاكو – هي الشركة المحلية الوحيدة المتخصصة في إنتاج الدواء المعتمد من قبل مجلس التعاون الخليجي وتصدر أدويتها لكل دول الخليج وبإجمالي 14 دول عربية.

